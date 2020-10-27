زيادة كميات الوقود المخصصة لمدن الجبل الغربي والمنطقتين الوسطى والغربية

أكد رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز المُشكلة من المجلس الرئاسي العميد محمد فتح الله، على ضرورة العمل على نفس الوثيرة التي اشتغلت بها اللجنة طيلة الأشهر الماضية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع كل من مديري إدارات العمليات بشركات الراحلة، ليبيا للنفط، الشرارة، مساعد مدير عام شركة الشرارة، معاون مدير مكتب طرابلس بشركة الطرق السريعة، مندوب عن نقابة محطات توزيع الوقود، عضو ومقرر لجنة أزمة الوقود والغاز بالمجلس الرئاسي

وشدد العميد فتح الله خلال الاجتماع، الذي عُقِد بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس، العمل على حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق توزيع الوقود على بعض المحطات خارج العاصمة طرابلس، لاسيما مدن الجبل الغربي والمنطقتين الغربية والوسطى وزيادة الكميات المخصصة لها.

هذا واتفق المجتمعون على تكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من ظاهرة تجارة الوقود والغاز في السوق الموازي في كل المناطق لضمان وصوله للمواطنين بما يكفي احتياجاتهم اليومية، وتنظيم عمل محطات التوزيع في كل المناطق.