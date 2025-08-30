زيادة مفاجئة في حالات الوفاة بـ«الكوليرا».. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

في تقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية، تم التحذير من الزيادة الملحوظة في معدلات الوفيات الناجمة عن مرض الكوليرا في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل مقلق، مع تسجيل 67,705 حالات جديدة من الكوليرا والإسهال الحاد في الفترة بين الأسبوع الوبائي السابع والعشرين والثلاثين من شهر يوليو 2025، وهي زيادة بنسبة 2% مقارنة بشهر يونيو من نفس العام.

وخلال نفس الفترة، تم الإبلاغ عن 624 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا، مما يعكس زيادة بنسبة 14% عن الشهر السابق، وفي يوليو 2025، كانت حالات الوفيات أعلى بنسبة 43% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث تم تسجيل 43 حالة وفاة من أصل 96,197 إصابة في 21 دولة.

وبحسب تقرير المنظمة، من 1 يناير إلى 27 يوليو 2025، تم الإبلاغ عن إجمالي 382,718 حالة إصابة بالكوليرا، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 4,478 في 31 دولة عبر أربعة أقاليم تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدّر إقليم شرق المتوسط الأقاليم التي سجلت أعلى معدلات للإصابات والوفيات بالكوليرا، تلاه الإقليم الإفريقي، ثم إقليم جنوب شرق آسيا، وإقليم الأمريكتين. وفي المقابل، لم تُسجل أي حالات في الأقاليم الأخرى التابعة للمنظمة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العوامل الرئيسية التي تساهم في تفشي الكوليرا وزيادة معدلات الوفيات تتضمن النزاعات المسلحة، والنزوح الجماعي، والكوارث الطبيعية، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ، وخاصة في المناطق المتأثرة بالفيضانات.

كما أن ضعف البنية التحتية ونقص الرعاية الصحية في بعض الدول يجعل السيطرة على المرض أكثر صعوبة ويؤخر من بدء العلاج الفعّال.