زيارة أوروبية مرتقبة إلى طرابلس.. استعدادات مكثفة في العاصمة

في إطار تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، عُقد اجتماع تحضيري موسع في العاصمة طرابلس، استعدادًا لزيارة وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية.

وترأس الوفد الأوروبي سعادة السفير ستيفانو سانينو، المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، يرافقه نائبه وعدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

ومن الجانب الليبي، حضر الاجتماع مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، ورئيس قسم التشريفات، إضافة إلى عدد من موظفي الإدارة، إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية، وعضو من إدارة حماية الشخصيات.

وناقش الجانبان الترتيبات اللوجستية والبروتوكولية المتعلقة باستقبال الوفود الرسمية، وفي مقدمتها زيارة معالي المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، مانغوس برونس، المقررة في 8 يوليو الجاري، عقب مشاركته في مشاورات حول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة في المتوسط.

وتندرج هذه الزيارة ضمن إطار تعزيز الحوار والتعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الهجرة، والأمن، والتنمية.