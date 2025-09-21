زيارة تاريخية إلى واشنطن.. وزير الخارجية السوري يشكر المبعوث الأميركي

نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، صورة على حسابه في “إكس” مرفقة برسالة شكر للمبعوث الأميركي الخاص توم باراك على دعمه خلال زيارة وفد سوري إلى واشنطن.

وقال الشيباني في منشوره: “بكل فخر وامتنان نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك على الدعم والمشاركة في زيارتنا إلى واشنطن، حيث حملنا صوت الشعب السوري إلى مؤسسات الكونغرس ووزارة الخارجية، ورفعنا العلم السوري فوق سفارتنا”، وأضاف: “سوريا تستحق الأفضل دائما”.

وتعد هذه الزيارة أول زيارة يقوم بها وزير خارجية سوري إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عاما، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في ديسمبر 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع البيت الأبيض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

وشملت الزيارة لقاءات عدة مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية بحضور المبعوث باراك، إضافة إلى مباحثات موسعة مع نائب وزير الخارجية الأميركي، تم خلالها بحث “سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يضمن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب”، وفق بيان وزارة الخارجية السورية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن المساعي السورية لإلغاء “قانون قيصر” الأميركي، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، ويستهدف نظام الرئيس السابق بشار الأسد وأي جهة تتعامل معه، خصوصا في قطاعات الطاقة والبناء والتمويل، ويملك الكونغرس وحده حق التصويت على إلغاء القانون، رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت إعفاءات مؤقتة من العقوبات سابقا.

مقتل سبعة مدنيين في قصف للقوات الحكومية شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل سبعة مدنيين، بينهم خمس نساء وطفلان، يوم السبت جراء قصف شنّته القوات الحكومية السورية على قرية أم التينة في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي، في منطقة تشهد توتراً واشتباكات متقطعة مع قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن هذه الحصيلة تُعدّ الأعلى في شمال سوريا منذ عدة أشهر، مشيراً إلى أن المنطقة تقع على خطوط التماس بين الجيش السوري و”قسد” المدعومة من الولايات المتحدة.

وأشار المرصد إلى اندلاع اشتباكات عنيفة صباح السبت، استخدمت فيها طائرات مسيرة وأسلحة ثقيلة، وذلك بعد استهداف الجيش السوري لمواقع عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

من جانبها، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن فصائل حكومية ومؤيدة لتركيا ارتكبت مجزرة بحق المدنيين، مؤكدة أن القصف استهدف منازل الأهالي بشكل مباشر.

وتخضع مناطق شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي تسعى للحفاظ على قدر من الاستقلالية ضمن نظام لا مركزي، وهو ما ترفضه دمشق، ويأتي هذا التصعيد رغم اتفاق سابق في 10 مارس الماضي لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بين الطرفين، والذي تأخر تنفيذه بسبب الخلافات المستمرة.