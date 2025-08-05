زيارة تاريخية.. ملك ماليزيا يزور روسيا لتعميق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية

وصل سلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، إلى روسيا في زيارة دولة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتستمر الزيارة حتى العاشر من أغسطس الجاري، وفق ما نقلته وسائل إعلام ماليزية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دفع مسيرة التعاون بين روسيا وماليزيا نحو آفاق أوسع، حيث من المتوقع أن تناقش المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويُذكر أن هذه ليست الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول ماليزي إلى موسكو خلال العام الحالي، إذ زار رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم العاصمة الروسية في مايو الماضي، ووصف الزيارة الملكية الحالية بأنها “حدث تاريخي” يحمل أهمية بالغة لمسار العلاقات بين البلدين. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وماليزيا في مجالات الطاقة والتجارة والأمن، فضلاً عن التعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وفي لقائه مع الرئيس بوتين، من المنتظر أن يبحث ملك ماليزيا سبل تعزيز التنسيق بين البلدين على مختلف المستويات، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية في ظل تحولات دولية وإقليمية معقدة.

وتأتي زيارة السلطان إبراهيم وسط اهتمام متزايد من كلا البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث تمتلك روسيا وماليزيا موارد ضخمة وفرصًا استثمارية واعدة، ما يجعل الشراكة بينهما ذات أبعاد استراتيجية طويلة الأمد.

هذا ويشكل هذا اللقاء بداية مرحلة جديدة من التعاون الروسي الماليزي، في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مع حرص البلدين على بناء تحالفات دولية تعزز من مكانتهما الإقليمية والعالمية.