زيارة تفقدية لأعمال الصيانة والبناء بمحطة كهرباء غرب طرابلس

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، رفقة بعض المدراء بالشركة، بزيارة تفقدية، اليوم الأربعاء، لمحطة كهرباء غرب طرابلس.

وتأتي الزيارة لمتابعة أعمال الصيانة بمحطة كهرباء غرب طرابلس، حيث تم الاطلاع على سير أعمال الصيانة الجارية للوحدتين السادسة والسابعة ووحدة التحلية، والوحدات المتنقلة.

كما تم خلال الزيارة متابعة سير العمل بالمشروع الاستعجالي بعد اكتمال عمليات الحفر والشروع في بناء القواعد الخرسانية لوحدات التوليد.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلنت شركة “إنكا” للإنشاءات التركية، عن بداية تنفيذ أول مراحل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة البسيطة بغرب #طرابلس بقدرة 671 ميغاوات.

#متابعة أعمال الصيانة بمحطة كهرباء غرب طرابلس . الاطلاع على سير أعمال الصيانة الجارية بمحطة كهرباء غرب طرابلس ، للوحدتين… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأربعاء، ١٦ يونيو ٢٠٢١