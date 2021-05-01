زيارة تفقدية لمحطة كهرباء غرب طرابلس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بزيارة مشروع محطة غرب طرابلس، رفقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء «عادل جمعة.

وشارك رئيس الحكومة مهندسي وعمال المشروع وجبة الإفطار، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

واطلع الدبيبة من قبل مهندسي المشروع، على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطة، والتي ستضيف عبر وحداتها الأربع تدريجيًا 670 ميجاوات إلى الشبكة العامة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يزور محطة كهرباء غرب طرابلس طرابلس 1 مايو 2021 قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١ مايو ٢٠٢١