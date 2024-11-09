زيارة تفقدية لمركز رعاية وتنمية الشباب في بلدية «وادي البوانيس»



أجرى مدير إدارة البرامج والأنشطة الشبابية في وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية سند الهاميسي، السبت، زيارة تفقدية للاطلاع على أوضاع مركز رعاية شباب البوانيس.

وخلال الزيارة جرى مناقشة الاحتياجات الفنية للمركز وتحديد الأولويات اللازمة للقيام بأعمال الصيانة والتجهيزات لضمان توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة أنشطتهم المختلفة. وتم الاتفاق على بدء أعمال الصيانة في أقرب وقت ممكن وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذها بكفاءة.

كما أقيم على هامش الزيارة اجتماع ضم فريق عمل المركز، حيث تناول الاجتماع رؤية الوزارة المستقبلية للمراكز الشبابية والبرامج والأنشطة التي ستُنفذ خلال الفترة القادمة وتجهيز الخطة المنشطية للعام 2025م.

وفي ختام الزيارة، شدد مدير إدارة البرامج والأنشطة على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، كما أكد على اهمية تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير وفق المواصفات الفنية المطلوبة، وعلى دور الوزارة في دعم المراكز الشبابية وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وفي سياق متصل، بأنشطة وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، اختتم المجلس المحلي للشباب في بلدية الأصابعة فعاليات الورشة التدريبية بعنوان “الوظيفة العامة في التشريع الليبي”، بمشاركة 20 شابًا من العاملين في الإدارات والقطاعات الحكومية، حيث قدمت الورشة بعطاء الأستاذ القانوني عمر زوليه، وهدفت إلى تعزيز الوعي بحقوق الموظفين من الشبان ومسؤولياتهم، وتمكينهم من التفوق في مجالات عملهم.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة تدريبات مبادرة “صحوة شباب”، التي تسعى إلى بناء قدرات الشباب ودعمهم في مسيرتهم المهنية، كجزء من خطة المجلس لتعزيز المشاركة الشبابية الفعّالة في تطوير القطاع العام.