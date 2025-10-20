الصحة تتابع أوضاع المرافق الطبية بمستشفى «غدامس»

أجرت اللجنة المُشكّلة بقرار من وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية – المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، زيارة ميدانية إلى مستشفى غدامس العام، في إطار خطة الوزارة الرامية لمتابعة أوضاع المرافق الصحية في مختلف مناطق البلاد.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على الاحتياجات التشغيلية للمستشفى، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحديد متطلبات الدعم الفني واللوجستي الضرورية لضمان استمرارية العمل وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بشأن دعم القطاع الصحي والرفع من كفاءته التشغيلية في جميع المناطق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.