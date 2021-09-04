زيارة تفقدية لمشروع توليد الكهرباء عن طريق الرياح بمدينة مسلاتة

قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، بزيارة تفقدية لمشروع توليد الكهرباء عن طريق الرياح التابع لشركة الطاقات المتجددة، أثناء جولته في مدينة مسلاتة، والمستهدف إنشائه في المدينة بمحمية الشعافيين.

وتأتي الزيارة للوقوف على العراقيل، وأسباب تأخر استكمال المشروع، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وتفقد نائب رئيس الحكومة التوربينات والأضرار التي لحقت بها بسبب السرقات التي تعرض لها المشروع في الآونة الأخيرة.

وعبر أبوجناح عن أسفه لعدم استكمال هذا المشروع، مصرحاً بأن الحكومة سوف تتواصل مع الشركة المنفذة للمشروع لاستكماله في أسرع وقت وإدخاله على الشبكة العامة للكهرباء والتخفيف من طرح الأحمال على المواطنين، وفق قوله.