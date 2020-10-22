زيارة تفقدية لمطار غات الدولي استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية

قام عميد بلدية غات موسى السنوسي المهدي، رفقة أعضاء المجلس البلدي، ومدير مديرية الأمن غات العقيد اغولي الفقي المبروك، ورئيس وحدة الرقابة الدولية غات الخير بوبكر مصطفى، ورئيس هيئة السلامة المدنية غات العقيد مسعود محمد محمد، بزيارة إلى مطار غات الدولي.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن الزيارة لمرافق مطار غات الدولي، تأتي استعدادا لاستئناف رحلات الطيران المدني.

واستمع عميد بلدية غات وأعضاء المجلس البلدي من مدير مطار غات حبيب خليل، لشروحات تفصيلية عن استعدادات إدارة مطار غات الدولي والمرافق التابعة له لاستقبال أولى الرحلات الجوية خلال المدة القادمة، والإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الفرق المكلفة بأعمال أثناء رحلات الطيران.

وأكد عميد بلدية غات على أن المجلس البلدي اتخذ كافة الإجراءات الإدارية مع جهات الاختصاص لاستئناف رحلات الطيران من وإلى مطار غات خدمة للمواطن ولتخفيف من معاناة السفر عنهم.

زيارة لعميد بلدية غات لمرافق مطار غات الدولي إستعدادا لاستئناف رحلات الطيران المدني.زار صباح الامس عميد بلدية غات… Gepostet von ‎المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات‎ am Donnerstag, 22. Oktober 2020

وفي وقت سابق، أفاد مدير عام شركة الخطوط الجوية الإفريقية خالد السويسي، بأنهم يعملون حاليا لإعادة استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وسبها، ولديهم خطة لإطلاق رحلات جوية إلى مدينة الكفرة وكامل مناطق الجنوب الليبي.