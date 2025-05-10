زيارة دبلوماسية رفيعة.. قطر وليبيا تدفعان بعلاقاتهما نحو آفاق جديدة

استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، اليوم السبت، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، الذي يزور العاصمة طرابلس في إطار دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا ودولة قطر.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التنسيق المستمر بين البلدين لتعميق مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير الخليفي لاحقاً كلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا.

هذا وتشهد العلاقات الليبية القطرية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، وحرص الجانبين على تنسيق المواقف إقليمياً ودولياً.

وتُعد قطر من الدول الداعمة للمسار السياسي في ليبيا، في إطار جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات.