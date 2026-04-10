زيارة رسمية تعزز التعاون.. طرابلس تستقبل وزير خارجية تونس

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في تونس محمد علي النفطي، لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار مشاركة الوزير التونسي في مراسم إعادة افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء “س.ص”، المقرر إقامته يوم السبت في طرابلس.

وشهدت مراسم الاستقبال حضور مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية عبدالناصر يونس، إلى جانب سفير دولة ليبيا لدى الجمهورية التونسية مصطفى محمد قدارة، ومدير إدارة الشؤون العربية المكلّف نجيب الرياني، إضافة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتجمع الساحل والصحراء الشيباني عبدالله الشيباني.

وتعكس هذه الزيارة مستوى التنسيق والتعاون القائم بين ليبيا وتونس، لا سيما في الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم الأطر متعددة الأطراف في القارة الأفريقية.

ويُعد تجمع دول الساحل والصحراء من أبرز التكتلات الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين دول المنطقة، حيث تسعى ليبيا إلى إعادة تفعيل دوره من خلال استضافة مقره مجددًا في طرابلس، في خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية على مستوى الإقليم.