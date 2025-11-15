زيارة رسمية لولي العهد السعودي للبيت الأبيض.. ترامب: اتفاقيات «أبراهام» جزء من مباحثاتنا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبح من طراز إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: “يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه، يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة”، بحسب ما نقلته سبوتنيك عربي.

وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: “إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرم السعودية”.

وأعرب عن أمله في انضمام المملكة قريبًا إلى اتفاقيات أبراهام التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة، رغم أن الرياض لا تزال مترددة دون اتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وتأتي هذه الصفقة المحتملة قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية بين البلدين، ويمثل اللقاء المرتقب أول زيارة رسمية لولي العهد السعودي للبيت الأبيض منذ أكثر من 7 سنوات.

وأوضح ترامب، الجمعة، أنه يعتزم مناقشة اتفاقيات أبراهام عندما يلتقي بن سلمان، وقال للصحفيين أثناء توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: “ستكون اتفاقيات أبراهام جزءًا من مباحثاتنا، وآمل أن تبرم السعودية اتفاقيات أبراهام قريبًا”.

وسيبحث الطرفان مختلف ملفات التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في مجالات الدفاع، الأمن، الطاقة، والاقتصاد، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.