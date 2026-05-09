زيارة عائلية في قطر.. كل «الخطوات والشروط» في مكان واحد

في خطوة إنسانية واجتماعية تعكس حرص دولة قطر على رفاه المقيمين، أتاحت وزارة الداخلية القطرية خدمة تأشيرة الزيارة العائلية التي تمنح المقيمين فرصة استقدام أقاربهم لفترة قصيرة داخل البلاد. هذه الخدمة التي تُعد من أكثر الخدمات طلبًا بين الجاليات المختلفة، تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتخفيف الضغوط النفسية الناتجة عن البعد عن الوطن.

الجدير بالذكر أن الطلبات تُقدّم إلكترونيًا عبر تطبيق مطراش2، ما يجعل العملية سريعة وسلسة دون الحاجة لمراجعة المكاتب أو الوقوف في طوابير. كما أن مدة التأشيرة الأساسية تبلغ 30 يومًا، مع إمكانية التمديد وفق ضوابط محددة، ما يمنح الأسر مرونة في تنظيم زياراتهم.

الشروط الأساسية للحصول على التأشيرة

لتكون مؤهلاً لاستقدام الأسرة، يجب على المقيم توافر الشروط التالية:

راتب المقيم: لا يقل عن 5,000 ريال قطري عند استقدام الزوجة والأبناء، و10,000 ريال قطري عند استقدام أقارب آخرين.

المستندات المطلوبة لتقديم الطلب

تتطلب عملية التقديم إرفاق مستندات أساسية لضمان قبول الطلب، وتشمل:

جواز سفر ساري المفعول للزائر.

إثبات صلة القرابة (شهادة زواج أو ميلاد مصدقة).

خطاب عدم ممانعة من جهة عمل المقيم.

نسخة من بطاقة الهوية القطرية (QID) للمقيم.

تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا.

خطوات تقديم الطلب عبر تطبيق مطراش2

فتح تطبيق مطراش2 والدخول إلى خدمات التأشيرات. إدخال البيانات الأساسية مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. إرفاق المستندات المطلوبة والتأكد من دقتها. متابعة الطلب إلكترونيًا حتى صدور الموافقة. بعد الموافقة، يمكن للزائر دخول قطر والإقامة وفق المدة المحددة.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

يمكن تمديد التأشيرة عبر التطبيق أو مراكز وزارة الداخلية، مقابل رسوم 200 ريال قطري لكل شهر إضافي، مع ضرورة:

تقديم جواز السفر للزائر.

تحديث تذكرة العودة.

استكمال الفحص الطبي المطلوب.

أهمية التأمين الصحي

تشدد السلطات القطرية على أن التأمين الصحي شرط أساسي لقبول الطلب، لضمان تغطية الزائر طوال فترة إقامته داخل البلاد، ما يعكس حرص الدولة على حماية الزائر والمجتمع معًا.

لماذا تُعد هذه الخدمة مهمة؟

تعزيز الروابط الأسرية: تتيح للمقيمين مقابلة أسرهم وتخفيف معاناتهم من الغربة.

بهذه الطريقة، تجمع قطر بين الجانب الإنساني والاجتماعي والكفاءة الإدارية الرقمية، لتوفر للمقيمين تجربة سلسة وآمنة لاستقدام عائلاتهم، مع الالتزام الكامل بالقوانين المحلية والضوابط النظامية.