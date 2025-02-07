زيارة لـ«معهد النفط» في سبها.. محاكاة حيّة للعديد من الجوانب «الفنية والمهنية»

نظم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على هامش اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في مدينة سبها، زيارة ميدانية لمعهد النفط بسبها، للوقوف عن كثب على مجريات العملية التعليمية والتدريبية فيه.

وتعرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، خلال هذه الزيارة التي رافقهم فيها مدراء الإدارات بالمؤسسة، على تفاصيل التسلسل التدريبي الذي ينخرط فيه منتسبو معهد النفط بسبها، والمواد التعليمية والتخصصية المقررة على الطلاب خلال مراحل الدراسة، والمقررات العملية المفروض على الطالب تنفيذها أثناء الفصل الدراسي لكل عام.

كما اطلعوا من خلال الشرح الذي قدمه الإخوة القائمون على المعهد، “على المعدات والتجهيزات التقنية المستخدمة كوسائل تدريب وتعليم ميداني للطلاب، منها ما يمثل محاكاة حية للعديد من الجوانب الفنية والمهنية المهمة في الحقول ومواقع العمل، تمنح المتدربين خبرة عملية ميدانية على أرض الواقع، تزيد من مستوى جاهزيتهم لخوض التجربة الفعلية داخل مواقع العمل”.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومدراء الإدارات ينظمون زيارة لمعهد النفط بسبها نظم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الجمعة، ٧ فبراير ٢٠٢٥