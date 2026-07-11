زيارة ماكرون تشعل غضب «داعش».. التنظيم يصعّد هجومه على الرئيس السوري

شن تنظيم “داعش” الإرهابي هجومًا حادًا على الرئيس السوري أحمد الشرع، على خلفية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق يومي 6 و7 يوليو الحالي، والتي جاءت في إطار تعزيز العلاقات بين سوريا وفرنسا وبحث ملفات سياسية واقتصادية.

وجاءت انتقادات التنظيم عبر افتتاحية صحيفة “النبأ” الأسبوعية التابعة له، حيث وصف الرئيس السوري أحمد الشرع بعبارات عدائية، وانتقد استقباله للرئيس الفرنسي، معتبرًا أن الزيارة تمثل عودة للنفوذ الفرنسي إلى سوريا.

واستعاد التنظيم في خطابه مناسبة احتفال الرئيس السوري قبل أشهر بذكرى جلاء الاستعمار الفرنسي، ليربط بينها وبين زيارة ماكرون إلى دمشق، معتبرًا أن استقبال الرئيس الفرنسي داخل سوريا يمثل، بحسب وصفه، عودة لما سماه “الغزاة الفرنسيين”.

وأشار التنظيم إلى زيارة ماكرون للجامع الأموي في دمشق، والتي تخللتها هتافات دينية، واعتبر المشهد جزءًا من حالة سياسية وثقافية رفضها بشدة، مستخدمًا خطابًا تحريضيًا ضد الرئيس السوري والمسار الجديد للعلاقات السورية الفرنسية.

واتهم “داعش” الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح المجال أمام فرنسا للعودة إلى سوريا، متسائلًا عن طبيعة الانفتاح المتوقع بين دمشق وباريس، وما إذا كان سيشمل الجوانب الثقافية أو القانونية أو التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب.

كما انتقد التنظيم ما وصفه بالنموذج الفرنسي في التعامل مع قضايا الدين والمجتمع، وهاجم إعادة افتتاح المدارس الفرنسية في سوريا، معتبرًا ذلك بداية لما سماه “الانفتاح الثوري” في مجالات وصفها بأنها “صفقات خاسرة”.

وفي جانب آخر من خطابه، اتهم التنظيم الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض سوريا أمام القوى الدولية، معتبرًا أن ذلك يمثل، وفق تعبيره، شكلًا من أشكال الاستعمار.

وربط “داعش” زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق بالمساعي الدولية المتعلقة بموقع سوريا في مشاريع الطاقة والأسواق العالمية، وقال إن الموارد السورية ستستخدم لخدمة مصالح دولية، بحسب روايته.

كما وضع التنظيم الزيارة الفرنسية ضمن إطار ما وصفه بـ”التنافس بين الدول الكبرى” على النفوذ في سوريا، معتبرًا أن الرئيس السوري يسعى إلى لعب دور في إدارة الممرات الدولية بدل المشاركة في إدارة الثروات.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه العلاقات السورية الفرنسية مرحلة جديدة من التواصل، عقب زيارة إيمانويل ماكرون إلى دمشق، التي بحثت ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، في ظل محاولات دولية لدعم الاستقرار وإعادة ترتيب العلاقات مع سوريا.