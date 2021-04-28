زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة إلى العاصمة الإيطالية

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن التخطيط لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى العاصمة روما.

ونقلت وكالة “نوفا ” الإيطالية للأنباء عن دي مايو قوله أمام البرلمان الإيطالي ردا على سؤال للنائبة يولاندا دي ستاسيو، بشأن مبادرات تعزيز الوجود الإيطالي في ليبيا، إنه خلال الزيارة “نعتزم عقد منتدى أعمال للشركات الإيطالية لمواصلة زيادة الفرص الإيطالية للتعاون الاقتصادي”.

كما أفاد بأنه “برزت فرضية” إنخراط الشركات والمهارات الإيطالية في إعادة إعمار مطار بنغازي، وذلك خلال لقائه الاخير مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأكد دي مايو على أن تعزيز الوجود الدبلوماسي الإيطالي في ليبيا “سيكون ضروريا لإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة بسبب عدم الاستقرار في البلاد”، ومن بينها “المشروع الإيطالي للجانب الشرقي من الطريق الساحلي السريع الذي سيعبر البلاد بأكملها من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية”.