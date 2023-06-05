زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى إيطاليا

يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، العاصمة الإيطالية روما يومي 7 و 8 يونيو الجاري، بحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، اليوم الاثنين.

وكان الدبيبة قد أعلن عن زيارته لإيطاليا من خلال التحدث بالجناح الإيطالي في معرض “ليبيا بيلد” أكبر معرض تجاري للإنشاءات والبناء في شمال إفريقيا ، والذي توقف من 2014 إلى 2021 إثر أحداث الحرب في ليبيا، والذي افتتح في 22 مايو الماضي بالعاصمة طرابلس.

وفي حديث مع رومانو باروتسي، مدير مكتب طرابلس التابع لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية، قال الدبيبة: “الشهر القادم سآتي إلى روما إن شاء الله”.

وتأتي هذه الزيارة بعد استقبال إيطاليا لخليفة حفتر في مايو الماضي، والتي التقى فيها رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إضافة إلى نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية أنطونيو تاياني.

يُشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التقت رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال زيارة إلى طرابلس في 28 يناير الماضي.