زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى موسكو

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يُخطط لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء زيارة مرتقبة يُؤديها إلى العاصمة الروسية موسكو في وقت لاحق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إنه من المتوقع أن يستغل الزعيم الصيني رحلة موسكو للدفع من أجل محادثات سلام متعددة الأطراف.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن بكين تقول إنها تريد لعب دور أكثر نشاطًا بهدف إنهاء الصراع، ونقلت عن مطلعين على خطط رحلة الرئيس الصيني أن الاجتماع مع بوتين سيكون جزء من الدفع لمحادثات سلام متعددة الأطراف والسماح للصين بتكرار دعواتها، لعدم استخدام الأسلحة النووية.