زيارة مرتقبة لمستشار الأمن القومي إلى موسكو

التقى المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، في العاصمة التونسية، الخميس، بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا أيدار أغانين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الملف الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي.

كما بحث اللقاء ترتيبات الزيارة المرتقبة التي سيجريها مستشار الأمن القومي الليبي إلى موسكو في الأيام القليلة المقبلة للقاء نظيره الروسي وعدد من كبار الشخصيات في البلد.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر في أواخر العام الماضي مرسوما رئاسيا كلف من خلاله أغانين سفيرا مفوضا فوق العادة لدى ليبيا، في ظل خطة روسية لعودة سفارتها في العاصمة طرابلس وقنصليتها في مدينة بنغازي للعمل من جديد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصل المبعوث الروسي إلى ليبيا أيدار أغانين إلى تونس، حيث سيبدأ في مباشرة عمله كسفير فوق العادة لروسيا في ليبيا.

ومن المقرر أن يبدأ أغانين التحضير لاستئناف عمل البعثة الدبلوماسية الروسية، وإعادة فتح السفارة في العاصمة الليبية طرابلس.

ويُعرف أيدار أغانين بأنه أحد أفضل المستعربين في روسيا، وقد عمل بالأردن والعراق وفلسطين والولايات المتحدة، وأدار النسخة العربية من قناة “روسيا اليوم” بين عامي 2007 و2011، وكان أحد مستشاري الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” المقربين لشؤون الشرق الأوسط.

وفي مارس الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن سفير روسيا في ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى طرابلس، حيث تعتزم البعثة الدبلوماسية الروسية استئناف العمل بشكل كامل.

وشدد نائب الوزير، على أن الجانب الروسي يعول على ضمان أمن بعثته الدبلوماسية في ليبيا، ويعتبر هذا الأمر أولوية هامة.

وأشار إلى أن روسيا تُخطط لإعادة فتح سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وتخطط لفتح قنصلية عامة في بنغازي.

وتأمل موسكو، أن تساعد عودة عمل السفارة في ليبيا في تعزيز المصالح الاقتصادية الروسية.