زيارة مرتقبة لوزيرة الداخلية الإيطالية إلى ليبيا

أعلنت وكالة “نوفا” الإيطالية، اليوم الثلاثاء عن زيارة مرتقبة لوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إلى ليبيا بناء على دعوة من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن.

ونقلت الوكالة عن مصادر بوزارة الداخلية الإيطالية قولها، إن لامورجيزي ستتوجه قريبا إلى ليبيا، موضحة إن الزيارة قد تكون في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن وزير الداخلية خالد مازن أجرى أمس الاثنين، محادثة هاتفية مع لامورجيزي، بحثا خلالها المسائل المرتبطة بالأمن، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن دعم إيطاليا للمسار الديمقراطي الليبي.

يأتي ذلك في حين، أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والوفد المرافق له، زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس، يوم الأحد، حيث أجرى مباحثات مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.