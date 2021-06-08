زيارة مرتقبة لوزير العمل إلى مصر لبحث ملف العمالة

أفاد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، بأن الوزارة بصدد العمل على حصر العمالة الأجنبية، بعد ربط أغلب مكاتب العمل في المناطق.

وأجاب الوزير على تساؤل في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” للأنباء، بشأن مصير العمالة الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني قائلا: “البلاد كانت تمر بوضع استثنائي، لكن بدأنا فعليا في تفعيل مكاتب التفتيش العمَّالي في المناطق للقيام بمتابعة ملف العاملة الوافدة الموجودة بشكل غير قانوني وتنظيم العمل، وهذا جزء من الخطة التي تعمل على تنفيذها الوزارة، وأصدرنا تعميما في مطلع هذا الشهر على ضرورة أن تقوم كل العاملة الوافدة بتسوية أوضاعها بشكل قانوني وفق الضوابط المحددة”.

وأضاف الوزير أنه سيتوجه إلى القاهرة قريبا، وأنه بعد الزيارة يمكن الإعلان عن أعداد العمالة التي ستدخل إلى ليبيا، خاصة وأن هناك اتفاقية كانت متعلقة بالربط الإلكتروني بين الوزارتين في البلدين وقعت عام 2013.

وردا على تساؤل لـ”سبوتنيك” بشأن التعيينات التي جرت في فترة حكومة السراج وطبيعتها ومدى أحقية هذه التعيينات أجاب الوزير: “بعد الانتهاء من ربط المنظومات الخاصة بالازدواجية الوظيفية، واعتماد الميزانية العامة للدولة سوف نقوم بالنظر في هذه التعيينات، واحتياجات الشركات العامة والخاصة للموظفين”.

وحول إشكالية الازدواج الوظيفي أضاف الوزير: “نعم لدينا مركز خاص بهذه المعاملة، وهو مركز المعلومات والتوثيق وقمت بإصدار تعليماتي بأن يكون هناك تواصل أكبر مع كل الجهات. كما قمنا بمخاطبة السجل التجاري العام لربط هذه المنظومة وتطويرها، لكي نقضي على الازدواج الوظيفي”.

وذكر أن وزارة العمل والتأهيل أول وزارة تدخل برنامج الحوسبة السحابية، وأنها وقعت اتفاقية مع شركة المدار الجديد، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية التي ستعمل على تطوير هذا المركز، وتوفير مساحات تخزين وعمل كبيرة، بالإضافة إلى حماية هذه البيانات التي تعتبر بمثابة أمن وطني.