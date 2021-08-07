زيارة مرتقبة لوفد مصري إلى طرابس لبحث تعزيز التعاون التجاري

التقى وزير الاقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بمقر الوزارة في طرابلس، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا محمد ثروت سليم، وبحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، و مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي في إطار التنسيق للاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المقرر عقدها خلال الفترة القادمة.

كما تطرق اللقاء لزيارة الوفد المصري المرتقبة برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية مصر نيفين جامع، والوفد المرافق لها، في إطار تعزيز التعاون التجاري والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية بالبلدين.