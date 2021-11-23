زيارة مرتقبة لولي عهد أبوظبي إلى تركيا

أعلنت دولة الإمارات، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، سيتوجه الأربعاء إلى تركيا في زيارة رسمية، يبحث خلالها قضايا إقليمية ودولية إصافة للعلاقات الثنائية.

وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن “ولي عهد أبوظبي يجري الأربعاء، زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان”.

وأوضحت الوكالة أن محمد بن زايد سيبحث مع الرئيس أردوغان خلال الزيارة “العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة”، إضافة على تطرق المباحثات بين الجانبين إلى “مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بحث في مكالمة هاتفية يوم 31 أغسطس الماضي، مع ولي عهد أبو ظبي، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، فيما صرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في سبتمبر بأن “أجواء إيجابية تُخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة”.