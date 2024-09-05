زيارة مفاجئة لرئيس أركان الجيش المصري إلى حدود غزة

قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن، مشدداً على أهمية التحلي بالعلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية لضمان تنفيذ كافة المهام باحترافية عالية.

#المتحدث_العسكرى : رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتابع إجراءات فرض السيطرة وتأمين المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء… تم النشر بواسطة ‏الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‏ في الخميس، ٥ سبتمبر ٢٠٢٤

كما اطمأن على الحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل ومنظومة التأمين لخط الحدود الشمالية الشرقية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن أسلوب العمل والتنسيق بين كافة التخصصات بما يحقق السيطرة الكاملة على خط الحدود الدولية على مدار الـ24 ساعة.

وشكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر التأمين لما يبذلونه من جهد في مجال تأمين خط الحدود الدولية، مؤكداً ثقة القيادة العامة للقوات المسلحة في كفاءتهم القتالية مع الحرص على عدم الانصياع للشائعات والأحاديث، التي تهدف إلى النيل من الدولة المصرية.

وحضر الجولة التفقدية قائد قوات حرس الحدود ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وقائد الجيش الثانى الميدانى والقائم بأعمال رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية وقائد القوات الخاصة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتوترت الأجواء بين مصر وإسرائيل خلال الأيام السابقة بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إبقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا الذي يفصل قطاع غزة عن مصر.

وقال نتانياهو الأربعاء إن إسرائيل لن تعقد اتفاقا لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة إلا إذا كان يضمن عدم استخدام منطقة الحدود بين جنوب القطاع ومصر (محور فيلادلفيا)، كشريان حياة لحركة حماس.

ويشكل محور فيلادلفيا، الممتد بمحاذاة الحافة الجنوبية لقطاع غزة على الحدود مع مصر، واحدة من العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وواجه نتانياهو انتقادات شديدة من كثيرين في إسرائيل بسبب تمسكه بذلك، بما شمل كثيرين من كبار مسؤولي الأمن في حكومته الذين يعتقدون أن القوات الإسرائيلية قادرة على التدخل بشكل محدد الأهداف إذا لزم الأمر لمنع أي تهريب.