زيارة ميدانية لمحطة الرويس الغازية

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والمدير العام، رفقة عدد من المهندسين، بزيارة ميدانية تفقدية لمحطة الرويس الغازية.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الزيارة تأتي تواصلاً للزيارات الميدانية التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء للاطلاع على أوضاع الشبكة الكهربائية بكافة مناطق البلاد واستعداداً لمجابهة الذروة الصيفية القادمة.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على أوضاع المحطة ومعالجة المشاكل الفنية التي تعاني منها والالتقاء بالطاقم الفني الألماني التابع لشركة “سيمنس” الألمانية الذي يقوم بأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بقدرة إنتاجية 156 ميجاوات والتي تستغرق فترة إنجازها 35 يوماً .

كما اطلع الوفد على المعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانة الوحدة الغازية الثانية، وشملت الزيارة محطتي 400-220 ك.ف ومعاينة الأضرار التي تعرضت لها غرفتي التشغيل والتحكم من التعديات أثناء برمجة طرح الأحمال وإطلاق الرصاص على معدات الغرفتين.

وتأتي هذه الزيارة من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية ومتابعة أعمال الصيانة للعديد من الوحدات الإنتاجية لكافة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بحسب الشركة.

#جولة ميدانية لمتابعة أعمال صيانة الوحدة الغازية الثانية بمحطة الرويس . تم النشر بواسطة ‏دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء‏ في الأحد، ٧ فبراير ٢٠٢١