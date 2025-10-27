الصحة تتابع احتياجات مستشفيي «زوارة العام والبحري»

أجرى مدير مكتب التخطيط وعضو مجلس المستشارين بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، زيارة ميدانية إلى مستشفى زوارة العام ومستشفى زوارة البحري، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات التشغيلية للمستشفيين.

رافق المدير في هذه الجولة، مدير مستشفى زوارة العام، حيث تم الاطلاع على أوضاع الأقسام الطبية والخدمية، وتقييم مستوى توفر الإمكانيات البشرية والفنية. كما تم بحث السبل الكفيلة بتحسين الأداء وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، وضمن خطة الوزارة للمتابعة الميدانية المستمرة، التي تهدف إلى تطوير المرافق الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.