زيارة ميدانية لموقع مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس

قام مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وفريق شركة “إنكا” التركية، بزيارة ميدانية اليوم الاثنين، لموقع مشروع محطة غرب طرابلس.

وأفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء، بأن الزيارة تأتي للوقوف علي الترتيبات والتجهيزات النهائية لمباشرة شركتي “سيمنس” و”إنكا” للإنشاءات أعمال تنفيذ مشروعي محطة غرب طرابلس و مصراته بقدرة إجمالية 1300 ميجا وات، وذلك بعد الاتفاق علي عودة الشركات ومباشرة أعمالها بشكل عاجل.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على التجهيزات اللوجستية والأمنية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية.

وأكد الجانبان على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة في السابق بتنفيذ كافة أعمال المشروع والدخول بالوحدات على الشبكة الكهربائية قبل الذروة الصيفية القادمة ضمن الجهود المبذولة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية، بحسب الشركة العامة للكهرباء.

للوقوف علي الترتيبات والتجهيزات النهائية لمباشرة شركتي سيمنس وإنكا للإنشاءات أعمال تنفيذ مشروعي محطة غرب طرابلس و مصراته… Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Montag, 14. September 2020

وفي سياقٍ ذي صلة، التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الأحد، بمسؤولين من شركة “إنكا” التركية، لبحث آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بتنفيذها لمشاريع محطات التوليد الكهربائية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالديوان، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، يأتي بناء على كتاب رئيس الديوان الأخير الموجه لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والذي طالب فيه الرئيس، بإمهال الشركة مدة 20 يوما للبدء الفعلي في العقود الجديدة والمتمثلة في تنفيذ محطتي غرب طرابلس ومصراتة دون قيد أو شرط.

من جهتهم أبدى المسؤولون بالشركة استعدادهم الفوري لاستكمال الإجراءات الخاصة بالعقود، وأعربوا عن قدرة الشركة ورغبتها الشروع في تنفيذ العقود التي أبرمت معها دون أي شروط مسبقة.

وبناء على ما تم الاتفاق عليه يُتوقع أن تستأنف الشركة أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

يُشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتمع في وقت سابق، بمدينة إسطنبول التركية، مع الشركات التركية التي لديها تعاقدات متوقفة في ليبيا، في إطار متابعة الديوان لعقود الشركة العامة للكهرباء.

وحضر الاجتماع كل من وزير المالية المفوض فرج أبومطاري والقنصل العام في تركيا فتحي الشريف، للوقوف على أسباب تعثر هذه المشاريع وسبل استئناف العمل بها بأسرع وقت.

وأبدت الشركات خلال الاجتماع استعدادها للرجوع إلى ليبيا وإنجاز مشروعاتها المتوقفة في أسرع وقت ممكن على أن تعالج بعض الإجراءات والمعاملات العالقة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق مع شركة آنكا على تسوية مستخلصات سابقة مع الشركة العامة للكهرباء وإبرام محضر اتفاق معها لاستئناف العمل في ثلاث مشاريع مهمة وهي محطة غرب طرابلس، ومحطة مصراتة ومحطة أوباري، بالإضافة إلى الشروع في أي أعمال أخرى تكلف بها من قبل الشركة.

كما أبدت شركة جاليك رغبتها في العمل في ليبيا وأنها على استعداد للمباشرة في مشروع شرق طرابلس فور إتمام إجراءات التعاقد المتوقفة مع شركة الكهرباء، كما أنها ستساهم في إتمام صيانة محطة الخمس المتعطلة منذ عامين.

من جانبها عرضت شركة اكصا رغبتها في العمل في ليبيا واستعدادها التام لتنفيذ أي عقد يتم تكليفها به.

وتوجه رئيس الديوان بشكره للشركات على تجاوبها واستعدادها غير المشروط للعودة واستئناف العمل، مؤكداً على أن الدولة الليبية ستُقيّم الشركات بناء على تعاونها ومشاركتها في حل الأزمة التي تمر بها البلاد وأن معيارنا الأول في في اختيار الشركات والتعامل معها مستقبلًا هو مدى الاستجابة والمشاركة في حل الأزمة الحالية، كما أكد أن الديوان لن يمنح أي موافقة في الحاضر أو المستقبل إلا للشركات ستتواجد في ليبيا خلال هذه الفترة.