زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن.. مساعٍ لترميم الثقة مع ترامب

قال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة “رويترز”، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم السبت، في زيارة يسعى خلالها إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو يرغب في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن موعد اللقاء لم يتحدد حتى الآن، مشيرًا إلى أن الترتيبات الخاصة بالاجتماع لا تزال قيد البحث.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل تطورات متسارعة مرتبطة بالتصعيد مع إيران، بالتزامن مع تجدد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وسط اهتمام إسرائيلي بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية بشأن الملفات الإقليمية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد سعى إلى ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الماضي، بعد آخر اجتماع جمعهما في 11 فبراير الماضي داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض.

ويرغب نتنياهو، بحسب مصادر إسرائيلية، في عقد لقاء سريع مع ترامب بهدف تعزيز التنسيق بين الجانبين واستعادة مستوى الثقة الذي تأثر خلال الحرب مع إيران، خصوصًا بعد تصاعد تصريحات صادرة عن مقربين من الرئيس الأمريكي تشير إلى وجود خلافات بشأن تقييمات نتنياهو خلال فترة المواجهة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، مع استمرار تداعيات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرتبط بها من ملفات أمنية وسياسية تؤثر على حسابات إسرائيل والولايات المتحدة.

وكانت شهدت العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعاونًا وثيقًا في ملفات إقليمية عدة، إلا أن التطورات المرتبطة بالحرب مع إيران أثارت نقاشات داخل الدوائر السياسية الأمريكية والإسرائيلية حول إدارة المرحلة المقبلة ومستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب.