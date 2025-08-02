زيارة يتكوف إلى رفح.. دفعة دبلوماسية لإنقاذ غزة من أزمة إنسانية متصاعدة

قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن حركة حماس وافقت على التخلي عن سلاحها، مشيرًا إلى التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف ويتكوف في تصريحات نقلتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن “الخطة هي إنهاء الحرب، ويجب تغيير مسار التفاوض إلى مبدأ الكل أو لا شيء”.

وأكد أن الهدف هو استعادة جميع المحتجزين في صفقة واحدة دون إبرام صفقات جزئية، مشددًا على أنه “لا يمكن الحديث عن نصر ما لم يتم تحرير جميع الرهائن”.

وأشار إلى وجود جهود مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى غزة، موضحًا أن “هناك صعوبات ونقص لكن لا يوجد تجويع”، وأنه بعد نفي مزاعم التجويع من جانب حماس ستكون هناك فرصة لمواصلة التفاوض لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن.

وزار ويتكوف مركز توزيع المساعدات الغذائية في رفح جنوبي قطاع غزة وسط إجراءات أمنية مشددة، واطلع على الواقع الإنساني وسير توزيع المساعدات.

كما التقى الخميس برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في محاولة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، في ظل تحذيرات مرصد عالمي لمراقبة الجوع من حدوث مجاعة.

ويتكوف لعائلات المختطفين: إسرائيل وغزة يتشاركان الرغبة في عودة جميع المختطفين وإنهاء الحرب

أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في لقاء مع عائلات المختطفين في تل أبيب أن غالبية الجمهورين الإسرائيلي وسكان قطاع غزة يشاركان الرغبة نفسها في إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم.

وأوضح ويتكوف، خلال اجتماع استمر ثلاث ساعات، أن “لا انتصار دون إعادة جميع المخطوفين إلى منازلهم”.

وأضاف أن “الخطة ليست توسيع الحرب بل إعادة الجميع إلى الديار من خلال صفقة واحدة وإنهاء الحرب”، مشدداً على ضرورة تغيير مسار المفاوضات إلى خيار “كل شيء أو لا شيء” لتحقيق إنهاء النزاع وإطلاق سراح جميع المختطفين الخمسين في آن واحد.

وأشار ويتكوف إلى أن الأولوية القصوى هي إعادة جميع المختطفين سالمين، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لهذا الهدف.

كما نفى الادعاءات التي تحدثت عن وجود جوع في قطاع غزة، قائلاً إن هناك صعوبات ونقصاً لكن لا يوجد جوع، ما يتيح مواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب وإعادة المختطفين.