زيت الزيتون الليبي يُحقق مركزاً متقدماً في مسابقة برلين العالمية

حققت شركتين ليبيتن المركزين الثاني والثالث في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون، التي أقيمت في الفترة بين 12 و18 أبريل الماضي، وأعلنت نتائجها مؤخرا.

وأشاد المجلس البلدي غريان بالشركتين اللتين مثلتا المدينة في المسابقة، حيث شاركتا بمنتج ذي جودة عالية من أشجار الزيتون الغرياني.

وقال المجلس، إنه يعكف مع قطاع الزراعة في المدينة على إعداد وتنفيذ مشروع مضاعفة أعداد شجر الزيتون في غريان، ورفع الوعي باستثماره بالشكل الصحيح، وتحقيق الجدوى الاقتصادية العالية منه، والتي تتجاوز في حال نجاح الخطة مجموع الدخل العام الذي تحصل عليه المدينة، بالإضافة إلى بعث العديد من المشروعات والوظائف المتعلقة بالزيتون وإنتاج الزيت منه.

يهنئ المجلس البلدي غريان أهالي المدينة خاصة و ليبيا عامة فوز ممثلي المدينة بميدالية فضية و برونزية في مسابقة برلين… تم النشر بواسطة ‏المجلس البلدي غريان‏ في الأربعاء، ٥ مايو ٢٠٢١