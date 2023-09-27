زيت الزيتون.. فوائد عظيمة للصحة والجمال

زيت الزيتون هو أحد أشهر الزيوت النباتية في العالم، ويتمتع بفوائد عديدة للصحة والجمال، فهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات E و K، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في صحة الجسم.

لزيت الزيتون فوائد صحية عديدة عند تناوله، منها:-

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: يساعد زيت الزيتون على خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) ورفع نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

تحسين صحة العظام: يساعد زيت الزيتون على امتصاص الكالسيوم، مما يقوي العظام ويمنع الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين صحة الدماغ: يساعد زيت الزيتون على حماية الدماغ من التلف الذي قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يساعد زيت الزيتون على الهضم وحماية الأمعاء من الإصابة بالالتهابات.

لزيت الزيتون فوائد صحية وجمالية عديدة عند دهنه للجسم والشعر، منها:-

ترطيب البشرة: يساعد زيت الزيتون على ترطيب البشرة وتغذيتها، مما يجعلها تبدو أكثر نعومة ونضارة.

علاج الجفاف: يساعد زيت الزيتون على علاج جفاف البشرة والشعر، مما يقلل من ظهور التشققات والتقصف.

حماية البشرة من أشعة الشمس: يساعد زيت الزيتون على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

تخفيف آلام العضلات: يساعد زيت الزيتون على تخفيف آلام العضلات الناتجة عن التمرين أو الإصابة.

تعزيز نمو الشعر: يساعد زيت الزيتون على تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلات الشعر، مما يقلل من تساقط الشعر.

يمكن استخدام زيت الزيتون للجسم والشعر بعدة طرق، منها:-

لترطيب البشرة: يمكن تدليك البشرة بزيت الزيتون وتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء.

لعلاج الجفاف: يمكن وضع زيت الزيتون على الشعر أو البشرة الجافة وتركه طوال الليل قبل غسله بالماء.

لحماية البشرة من أشعة الشمس: يمكن وضع زيت الزيتون على البشرة قبل التعرض لأشعة الشمس.

تخفيف آلام العضلات: يمكن تدليك العضلات بزيت الزيتون الدافئ.

تعزيز نمو الشعر: يمكن تدليك فروة الرأس بزيت الزيتون وتركه لمدة 30-60 دقيقة قبل غسل الشعر.

نصائح عند استخدام زيت الزيتون:-

يفضل استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز “extra virgin olive oil”، حيث يحتوي على أعلى نسبة من العناصر الغذائية المفيدة.

يجب تخزين زيت الزيتون في مكان بارد ومظلم للحفاظ على جودته.

يجب تجنب استخدام زيت الزيتون في الطهي على درجات حرارة عالية، حيث قد يفقد بعض خصائصه المفيدة.

زيت الزيتون هو عنصر متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه للصحة والجمال. فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة التي لها العديد من الفوائد للجسم والشعر.