زيدان أمام 3 خيارات.. أين ستكون الوجهة المقبلة؟

كشف لاعب خط وسط فريق ريال مدريد سابقا، الدنماركي توماس غرافيسين، كواليس حديث دار بينه وبين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حول مستقبله التدريبي.

وقال الدنماركي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد تحدثت مع زيدان قبل عامين، وأخبرني أن هناك خيارات يرغب في قبولها وهي مارسيليا وريال مدريد ومنتخب فرنسا”.

ولعب توماس غرافيسين (47 عاما) بجوار زيدان في صفوف ريال مدريد، خلال الموسم (2005-2006).

وبسؤاله حول قدرة زيدان على قيادة مانشستر يونايتد، أجاب غرافيسين: “الفرنسي يملك الموهبة وأثبت جدارته، والفريق الذي كان لديه في ريال مدريد كان رائعا”.

وتابع “زيدان يحتاج الكثير من المال لتشكيل مجموعة جديدة للمان يونايتد، لأنه من الصعب فعل أي شيء مع الفريق الحالي الموجود مع إريك تين هاج”.

وختم توماس غرافيسين: “لقد رأينا من قبل إذا جاء المدرب المناسب في الوقت المثالي، فيمكن أن يتغير الوضع”.