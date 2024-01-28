«زيدان» يرفض عرض الاتحاد الجزائري لتدريب منتخب الجزائر

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن تواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ذو الأصول الجزائرية، من أجل خلافة مدرب المنتخب الوطني السابق جمال بلماضي، الذي أقيل إثر إقصاء الفريق الجزائري من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2024.



وقالت الصحيفة الفرنسية إنه “بحثاً عن خليفة لجمال بلماضي، حاول الاتحاد الجزائري لكرة القدم التقرب من زين الدين زيدان، لكن الأخير رفض”.

ووفقا لصحيفة “ليكيب”، رشح الاتحاد العديد من الأسماء لخلافة بلماضي، وعلى رأسها الفرنسي هيرفي رينار والأرجنتيني خورخي سامباولي والبوسني وحيد خليلودزيتش.

وبحسب الصحيفة فإن حلم زيدان الأول مازال قيادة المنتخب الفرنسي.

يذكر أن زيدان لم يتول قيادة أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2021، بعد أن حقق معه معجزة بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.