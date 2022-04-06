«زيلينسكي»: العقوبات ضد روسيا يجب أن تكون متناسبة مع جرائم الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إنّ العقوبات ضد روسيا يجب أن تكون متناسبة مع «جرائم الحرب» التي ارتكبتها قواتها في مدينة بوتشا القريبة من العاصمة كييف.

وفي رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على تليغرام مساء الثلاثاء، لفت زيلينسكي أنه يجري الإعداد لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، موضحا أنّ الجيش الروسي قام بتعذيب الأوكرانيين في بوتشا.

وأضاف زيلينسكي بعد أنّه بعد رؤية العالم ما حدث في بوتشا، يجب أن تكون العقوبات ضد روسيا متناسبة مع جسامة جرائم الحرب التي ارتكبها المحتلون، مشيرا إلى مواصلة الجيش الأوكراني السيطرة على العديد من المناطق التي تحاول الوحدات العسكرية الروسية دخولها.

وأضاف زيلينسكي أن الوضع صعب في منطقتي دونباس وخاركيف، مؤكا في الوقت نفسه أنّ الجنود الأوكرانيين سيستمرون في القتال، وليس لديهم خيار آخر. مصير أرضهم وشعبهم يتحدد.