«زيلينسكي»: القنابل التي تستخدم في سوريا، تستخدم ضدنا منذ شهر كامل

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، لإجبارها على وقف عمليتها العسكرية في بلاده.

جاء ذلك في اتصال مرئي خاطب به البرلمان السويدي، والذي أشار فيه إلى أنّ «القنابل التي تستخدم في سوريا، تستخدم ضدنا منذ شهر كامل، آلاف المنازل تدمرت، واضطر حوالي 10 ملايين شخص لمغادرة البلاد».

وأعرب زيلينسكي عن ثقته بعودة اللاجئين الأوكرانيين إلى البلاد فور إيقاف الهجوم الروسي، لافتا إلى أنّ السويد تعد أول دولة أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا، وأنها فرضت عقوبات كبيرة على روسيا، وقدم الشكر إليها.

من جانب آخر، قررت الحكومة السويدية إرسال 5 آلاف سلاح مضاد دبابات إضافي إلى أوكرانيا، من طراز “إيه تي 4.

يشار إلى أنّ موسكو أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على روسيا.