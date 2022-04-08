«زيلينسكي»: روسيا قتلت 30 مدنيا في قصف محطة قطار كراماتورساك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ روسيا استهدفت محطة قطار مدينة كراماتورساك، بصواريخ توشكا، ما أسفر عن مقتل 30 مدنيا على الأقل.

وأوضح زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «تيليغرام»، أنّ روسيا استهدفت بصواريخ توشكا يو محطة القطار بينما كان آلاف المدنيين ينتظرون الإجلاء.

وأضاف زيلينسكي أنّ الروس لا يتخلون عن طرقهم التقليدية، فهم لا يمتلكون القوة والشجاعة لمواجهتنا مباشرة في الحرب، لذلك يستهدفون المدنيين”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السكك الحديدية الأوكرانية، في بيان لها، أنّ صاروخين سقطا على محطة قطار كراماتورساك التابعة لمنطقة دونيتسك.

وأوضح البيان أنه وفقًا للمعلومات الأولية، أسفر القصف عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 مصاب من المدنيين، خلال انتظارهم في محطة القطار من أجل إجلائهم إلى مناطق أخرى.