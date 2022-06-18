زيلينسكي: يجب على روسيا دفع الثمن الأعلى للحرب التي شنتها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن على روسيا أن تدفع “الثمن الأعلى” للحرب التي شنتها ضد بلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عقب مباحثاتهما بالعاصمة كييف.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن زيلينسكي قوله، إن قضايا الدفاع والأمن مهمة لبلاده، مضيفا أن الصواريخ الروسية لا تزال تشكل تهديدًا للشعب الأوكراني وأرضه.

وأردف: “تستهدف العديد من الهجمات الصاروخية للجيش الروسي الناس العاديين والبنية التحتية المدنية. الروس يقصفون المنازل والمدارس والمستشفيات والجامعات وعربات النقل”.

وأضاف: “يجب أن يكون الدعم الدفاعي ضد الصواريخ الروسية من أولويات جميع شركائنا”.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه بحث مع جونسون قضية زيادة نقل الأسلحة الثقيلة، مبينا “أهمية توفير منظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا، وبدأنا نتحرك في هذا الاتجاه”.

ودعا زيلينسكي إلى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

واستطرد قائلاً: “يجب على روسيا العدوانية أن تدفع الثمن الأعلى لهذه الحرب، بالإضافة إلى ذلك، يجب على روسيا تعويض جميع الأضرار، التي سببتها لشعبنا ومؤسساتنا”.

كما حمَّل روسيا مسؤولية نقص الغذاء في الأسواق العالمية بسبب فرضها حصارا على الموانئ الأوكرانية.

وأكد أنه “لولا العدوان الروسي لما وصل العجز الغذائي إلى هذا المستوى”.

واختتم الرئيس الأوكراني حديثه بالقول: “لا شك أننا سننتصر في الحرب، لذا نستعد لإعادة بناء أوكرانيا بعد تحقيق النصر”.