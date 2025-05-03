زيلنسكي يرفض هدنة «عيد النصر».. وموسكو تتوعد بعواقب وخيمة

وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، تهديدًا شديد اللهجة إلى السلطات الأوكرانية، محذرًا من “عواقب وخيمة للغاية” في حال أقدمت كييف على تنفيذ هجوم ضد موسكو خلال احتفالات يوم النصر، الموافق 9 مايو الجاري.

وفي تصريح نقلته وكالة “تاس”، قال مدفيديف إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي أشار فيها إلى عدم ضمان أمن الضيوف الأجانب في موسكو، تمثل “استفزازات لفظية”، مضيفًا أن “هذا الأحمق الأخضر صاحب اللحية الكثة”، في إشارة إلى زيلينسكي، يطلق تهديدات فارغة ولا أحد ينتظر منه ضمانات.

وأكد مدفيديف أنه في حال وقوع هجمات على موسكو يوم 9 مايو، فإن “كييف قد لا ترى النور في يوم 10 مايو”، في تهديد صريح باستهداف العاصمة الأوكرانية ردًا على أي تصعيد محتمل خلال المناسبة.

وكان زيلينسكي قد رفض مؤخرًا مبادرة روسيا لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال فترة الاحتفالات بعيد النصر، معتبرًا أنها “مسرحية سياسية” تهدف لمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مظهرًا بالخروج من العزلة الدولية. كما شدد على أن أوكرانيا لا يمكنها ضمان أمن الحاضرين في احتفالات تنظم على الأراضي الروسية.

وتأتي تهديدات مدفيديف في ظل تصاعد التوترات بين موسكو وكييف، وتزايد التراشق اللفظي بين كبار المسؤولين من الجانبين، وسط غياب أي مؤشرات على انفراجة دبلوماسية قريبة.