زيلينسكي يرفض عرض بوتين: بإمكانه القدوم إلى كييف!

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو للتفاوض على تسوية دبلوماسية، مؤكداً أنه لا يمكنه السفر إلى عاصمة “الإرهاب” بينما تتعرض بلاده للقصف الصاروخي يومياً.

وجاء هذا التصريح في مقابلة مع مارثا راداتز، كبيرة مراسلي الشؤون العالمية في شبكة “آيه بي سي” نيوز الأميركية، ضمن برنامج “هذا الأسبوع”.

وقال زيلينسكي: “يمكنه (بوتين) القدوم إلى كييف، لا أستطيع الذهاب إلى موسكو وبلادي تتعرض للقصف الصاروخي يوميا. لا أستطيع الذهاب إلى عاصمة هذا الإرهابي”.

وأضاف أن بوتين “يمارس الألاعيب مع الولايات المتحدة” وأن عرضه كان يهدف على ما يبدو إلى تأجيل أي اجتماع مباشر.

وجرى الحوار خلال زيارة راداتز وزيلينسكي لمصنع أميركي في غرب أوكرانيا كان هدفاً لهجوم صاروخي روسي مؤخراً.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه مستعد لعقد أي لقاء، لكن فقط في ظل احترام سيادة أوكرانيا وضمان سلامة الوفد الأوكراني.

من جانبه، كان بوتين قد أعلن خلال منتدى الشرق الاقتصادي أنه مستعد لتقديم ضمانات أمنية كاملة للرئيس الأوكراني وأعضاء وفده إذا قرروا السفر إلى موسكو، قائلاً: “إذا كانت القيادة الأوكرانية جادة في رغبتها بالتفاوض، فليأتوا إلى موسكو، وسنضمن لهم الأمن بنسبة 100 بالمئة”.