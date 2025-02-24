«زيلينسكي» يعلن استعداده لترك السلطة ويرفض التوقيع على صفقة «المعادن»

رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبول طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحصول على 500 مليار دولار، كجزء من صفقة لتحويل عائدات استخراج الموارد المعدنية الأوكرانية، تعويضا عن المساعدات من الولايات المتحد، قائلا: .لن أوقع لأن 10 أجيال من الأوكرانيين سوف يدفعون ثمنها“.

ونقلت قناة “مرآة الأسبوع” على “تلغرام” قول يلينسكي: “لن أعترف بـ 500 مليار دولار كمساعدة من الولايات المتحدة. سواء أحب ذلك أحد أم لا، لا أعترف حتى بـ 100 مليار، لقد اتفقنا مع الرئيس بايدن على أن هذه المنحة ليست التزامًا”.

وأضاف زيلينسكي أنه “لن يوقع على ما “ستدفعه عشرة أجيال من الأوكرانيين”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن أوكرانيا “رفضت فكرة إنشاء صندوق تعويضات مناسب”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 فبراير الجاري، إن “واشنطن تتوقع ضمانات من كييف لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل مساعدات مالية وعسكرية”.

وذكرت صحيفة أمريكية، نقلاً عن أعضاء في الكونغرس، في 14 فبراير، أن “المسؤولين الأمريكيين في اجتماع مع زيلينسكي في ميونيخ دعوه للتوقيع على وثيقة من شأنها أن تنقل إلى الولايات المتحدة حقوق 50 بالمائة من الموارد المعدنية غير المستخرجة في أوكرانيا”.

“زيلينسكي” يعلن استعداده لترك السلطة

ذكر فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، أنه “مستعد لترك السلطة من “أجل السلام في أوكرانيا” أو مقابل العضوية في الناتو”.

وأضاف زيلينسكي أنه: “إذا كان السلام في أوكرانيا يعتمد على تركي السلطة، فأنا مستعد لذلك، وسوف أترك منصبي على الفور”.

وأضاف زيلينسكي، بأن “كييف تستضيف غدا قمة بمشاركة قادة أوروبيين، مشيرا إلى أنها قد تكون “نقطة تحول”.