زيلينسكي: يمكن للجيش الفرنسي أن يبقى في فرنسا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين، أن تقدّم القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية “توقّف” وأن الوضع على الجبهة حاليا “أفضل بكثير” مما كان عليه في الأشهر الثلاثة الماضية.

ونقلت رويترز عن زيلينسكي قوله إن “الجيش الفرنسي ليس لديه سبب للقتال في أوكرانيا طالما أن كييف تقف بحزم ضد روسيا”، في إشارة ضمنية لتصريحات إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الشهر الماضي، عندما قال انه “لا يستبعد إرسال قوات غربية لأوكرانيا”.

وأضاف زيلينسكي “ما دامت أوكرانيا صامدة، يمكن للجيش الفرنسي أن يبقى في الأراضي الفرنسية”.

وتابع زيلينسكي “يمكنني أن أعطيكم هذه المعلومة الجديدة: الوضع الآن أفضل بكثير مما كان عليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية”، كما أعلن أن كييف بدأت ببناء “أكثر من ألف كيلومتر” من التحصينات الدفاعية على جبهة القتال في أوكرانيا.

وأوضح أن بناء التحصينات “عملية متواصلة”، وقال “نحن لا نتحدث عن كيلومترات أو مئات الكيلومترات، بل أكثر من ألف كيلومتر من البناء”.