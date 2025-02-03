«زيلينسكي» يناشد دعم الغرب: لا أعرف أين ذهبت «200 مليار دولار» التي خصصتها أمريكا

وجه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، نداء جديدا إلى الغرب، طالبا بشكل عاجل المزيد من الدعم، بعدما استهدفت روسيا بلاده بأكثر من 1400 هجمة جوية خلال الأسبوع الماضي.

وخلال مقابلة مع وكالة “أ ب” تحدث زيلينسكي أنه لا يعرف أين ذهبت الـ200 مليار دولار التي خصصتها أمريكا لبلاده، وأن بلاده لم تتلق سوى 75 مليار دولار من الـ200 مليار دولار المخصصة لها من الولايات المتحدة ولا يعرف أين ذهب باقي المبلغ.

وقال زيلينسكي: “عندما يقولون إن أوكرانيا تلقت خلال الحرب 200 مليار دولار لدعم الجيش، وما إلى ذلك، فهذا غير صحيح، لا أعرف أين كل هذه الأموال، ربما يكون ذلك صحيحا على الورق فقط”.

ووفقا له عندما يتعلق الأمر بمبلغ 177 مليار دولار التي أقرها الكونغرس، فإن المساعدات جاءت إلى كييف “ليس على شكل أموال بل أسلحة”، بينما حصلت أوكرانيا على 76 مليار دولار”.

يشار إلى أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ذكر الشهر الماضي، أن بلاده أنفقت على المساعدات العسكرية لأوكرانيا 200 مليار دولار وهو أكثر من مجموع ما أنفقته دول الناتو الأخرى على أوكرانيا، حسب قوله. كما لم يستبعد أيضا الوقف الكامل لإمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

وفي أعقاب تصريحات زيلينسكي، أعلن مسؤولون “إصابة خمسة أشخاص، بينهم طفلان، في انفجار عبوة ناسفة، يعتقد أن طائرة مسيرة روسية أسقطتها، في مدينة خيرسون الساحلية بجنوبي أوكرانيا”.

وأعلن المسؤول العسكري الإقليمي في خيرسون، رومان مروشكو، في منشور على تطبيق تليجرام اليوم الأحد، إن مسيرة ألقت بالعبوة الناسفة عبر السقف المفتوح لحافلة صغيرة. وبعد الانفجار، اشتعلت النيران في الحافلة.

وقال زيلينسكي، في بيان عبر تطبيق تليغرام، الأحد “تهاجم روسيا أوكرانيا يوميا بالطائرات المسيرة والصواريخ والقنابل الجوية”. ورافق البيان مقطع مصور أظهر مشاهد الموت والدمار في المدن الأوكرانية.وأوضح زيلينسكي أن روسيا هاجمت أوكرانيا بنحو 50 صاروخا و660 طائرة مسيرة وأكثر من 760 قنبلة انزلاقية خلال الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي “لن تتوقف روسيا بمفردها. يجب على العالم أن يجبرها على إنهاء هذا العدوان الوحشي وغير المبرر”.

وأضاف زيلينسكي أن “تعزيز دفاعاتنا أمر ضروري للغاية. نحن بحاجة إلى حماية أفضل، تشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة بعيدة المدى وضغط عبر العقوبات”.