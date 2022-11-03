زينب عبد الله لـ«عين ليبيا»: على الاتحاد الأوروبي مساعدة ليبيا لمراقبة حدودها

علقت الصحفية زينب علي عبد الله، على توقيع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية لإدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت زينب في حديث لـ”عين ليبيا”: “كان من الأولى مشاركة الدولة الليبية باعتبارها دولة عبور،، إنه أمر مستفز لأننا ضحية الهجرة غير النظامية”.

وأضافت: “ليبيا دولة ذات سيادة وبالرغم من المشاكل التي تواجها الدولة الليبية ولكنها قادرة بعون الله على إدارة حدودها البرية والبحرية”.

وأشارت إلى أن “المشكلة الحقيقة عندنا هي عدم تعاون الدول الحدودية وبالأخص دول المصدر مما يجعلنا كمجتمع مدني ضاغط أن نطالب دول الاتحاد الأوروبي بضرورة التعاون والعمل مع الأجهزة الليبية لمنع الهجرة غير النظامية”.

واختتمت الصحفيىة زينب علي عبد الله تعليقها بالقول: “إننا نطالب دول الاتحاد الأوربي بشكل مباشر لتشكيل اللجنة المشتركة العليا بينهم وبين مؤسسات الدولة الليبية ودعمنا مشروع مبني على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية”.