زيوت طبخ يجب تجنبها فورا!

يتفق خبراء التغذية حول العالم على أهمية زيت الزيتون وفوائده الصحية العديدة، سواء عند استخدامه في الطهي، أو على البارد، فيما تتباين الآراء فيما يخص الأنواع الأخرى من الزيوت.

موقع “شي فايندز” حذر من نوعين رئيسين لزيوت الطهي، تعد الأسوأ في نظر خبراء التغذية، وهي زيت الصويا والذرة، بسبب حجم الآثار الضارة لهما.

الطبيبة الغذائية سوزان مانزي شددت على أن ذلك يرجع لمحتواهما العالي من الأحماض الدهنية أوميغا 6.

وأوضحت مانزي، أنه بالرغم من أن هذه الأحماض ضرورية بكميات صغيرة، ولكن استهلاكها بشكل غير متناسب مع أحماض أوميغا 3 الدهنية، يسبب التهاب مزمن، وهو مقدمة لأمراض مختلفة ومنها أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، والسمنة.

وهناك نوع آخر من الزيوت، يعد استخدامها محفوفا بالمخاطر، وهي الزيوت المهدرجة جزئيا.

وعادة ما توجد هذه الزيوت في الأطعمة المصنعة، كما أنها موجودة بشكل متكرر في السمن. ومن أبرز مخاطر الزيوت المهدرجة احتوائها الدهون المتحولة.

وتحذر مانزي من أن الدهون المتحولة، التي تتشكل عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية، ترفع بشكل كبير نسبة الكولسترول السيء (LDL)، بينما تخفض نسبة الكولسترول الجيد (HDL)، مما يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي ضوء هذه المخاطر، التي تسببها الزيوت الضارة، تدعو مانزي إلى إيجاد بدائل صحية، وفي مقدمتها زيت الزيتون البكر كخيار، هذا الزيت الصحي للقلب، والغني بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوليفينول، التي تمنح فوائد مضادة للالتهابات، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة.