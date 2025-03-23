سأدافع عنه حتى الموت.. «رونالدو» غاضب عشية لقاء الدنمارك (فيديو)

أكد كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال، أنه “سيدافع عن ألوان منتخب بلاده حتى الموت”، مشددا على “وجوب التحلي بالهدوء في مواجهة الدنمارك لتحقيق الفوز”.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الإياب ضد الدنمارك، “إنه يشعر بأن هناك نوعا من الطاقة السلبية حول المنتخب البرتغالي”.

وأضاف رونالدو: “الأجواء متوترة جدا لا أخفي ذلك نحن في لحظة متوترة لأننا بحاجة إلى الفوز، ولكن هذا هو الأمر الجميل في كرة القدم، أناشد الجمهور أن يكون معنا غدا فليمنحنا القوة لأننا سنبذل قصارى جهدنا”.

وتابع: “لم تعجبني بعض المؤتمرات الصحفية وأعتقد أن بعض الأسئلة فيها قلة احترام، انظروا إلي عندما أجيب على أسئلتكم وليس إلى الحاسوب والهواتف، لديكم وقت لذلك إذا لزم الأمر سأقولها عشر مرات”.

وتحدث رونالدو عن احتفال هويلاند على طريقته نفسها بعد هز شباك البرتغال قائلا: “ليس هناك مشكلة الأمر ليس بسبب قلة الاحترام أفهم أنه ليس هو فقط، بل في الرياضات جميعها هناك أشخاص يقومون بتقليد احتفالي وأتمنى أن يراني غدا وأنا أقوم باحتفالي”.

وأكد “الدون” أنه سيدافع عن منتخب البرتغال حتى الموت موضحا أنه إذا كان فوز البرتغال مضمونا حال عدم مشاركته سيوافق على الفور ويوقع على عدم اللعب والجلوس بديلا.

هذا “وخسر المنتخب البرتغالي، خارج ملعبه، أمام الدنمارك، في جولة الذهاب، مساء الخميس الماضي، بهدف دون رد حمل توقيع راسموس هويلاند، وتلتقي البرتغال والدنمارك، اليوم الأحد، على ستاد “خوسيه ألفادو” ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من عمر بطولة دوري الأمم الأوروبية”.

🗣️ الأسطورة كريستيانو رونالدو:



سأكون صريحًا، نحن نمر بلحظة أكثر تعقيدًا لأننا نعلم أن علينا الفوز غدًا.



وهذا هو الجانب الجميل في كرة القدم.



أوجه نداءً للجماهير أن يكونوا معنا وينقلوا لنا القوة لكي نقدم أفضل ما لدينا. pic.twitter.com/JDtRiETdLG — 🇮🇹 ©️ هشام بن عبدالله (@ih3sham) March 22, 2025

🗣️ Cristiano Ronaldo: “Højlund’s celebration? No problem, I know it wasn’t disrespectful. Athletes around the world do my celebration. I hope tomorrow they see me doing it.” pic.twitter.com/6VECqfAF6F — TC (@totalcristiano) March 22, 2025