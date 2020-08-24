سؤال صُحفي والرئيس البرازيلي يرد «أريد أن ألكم وجهك»

بعد سؤال وجه للرئيس البرازيلي بولسونارو من قبل صحافي عن ودائع بنكية باسم زوجته… بولسونارو: “أريد أن ألكم وجهك”.

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمس الأحد. إنه أراد أن يلكم وجه مراسل لسؤاله عن الودائع البنكية التي أودعها مساعد سابق لأحد أبنائه في حساب زوجته السيدة الأولى ميشيل بولسونارو.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” عن قول الرئيس اليميني ردا على مراسل من صحيفة”أو. جلوبو “أريد أن ألكم وجهك، هل تفهم؟”، وذلك طبقا لمقطع صوتي نشرته الصحيفة اليومية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت وسائل إعلام إن المساعد فابريسيو كيروز أودع شيكات بمبلغ 72 ألف ريال برازيلي في حساب السيدة الأولى بين عامي 2011 و2018.

وكان كيروز أحد مساعدي فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس، عندما كان نائبا في برلمان ولاية ريو دي جانيرو. وأُلقي القبض على المساعد السابق للتحقيق في الإيداعات البنكية التي أودعها والتي وصلت في أحد الأوقات إلى 213500 دولار أمريكي. وظلت الأسئلة حول كيروز تطارد أسرة بولسونارو في تحقيق يبدو أنه يضايق الرئيس وينال من تعهداته بعدم التهاون مع الفساد.