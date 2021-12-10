ساباديل يؤكد على ضرورة التمسك بإجراء الانتخابات في ليبيا

أكّد مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه ساباديل على ضرورة التمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإرساء الاستقرار.

وحذّر ساباديل من الظروف الدقيقة التي تمر بها ليبيا، مشيرا إلى أنّ تحديات عديدة لا تزال تواجه ليبيا، بما في ذلك تقليص المساحة المدنية وخطاب الكراهية والاعتقال والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء.

وشدّد ساباديل على أنّ إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة عنصر أساسي لمجتمع صحي، وحماية حقوق الإنسان بشكل فاعل، وأنّ هذا يتطلب احترام الحقوق السياسية والمدنية والمبادئ الديمقراطية.

وأعرب ساباديل عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق المهاجرين، والاحتجاز التعسفي في ظروف غير مقبولة.