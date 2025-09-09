سابقة تاريخية للجمهورية الخامسة.. البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن حكومة «بايرو»

أعلن النواب الفرنسيون، عن حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في خطوة تاريخية تُعد الأولى منذ تأسيس الجمهورية الخامسة، وذلك بسبب إجراءات التقشف التي اقترحتها حكومته.

وأظهرت نتائج التصويت في البرلمان أن 364 نائباً صوتوا بعدم الثقة بالحكومة، التي لم يمض على تشكيلها سوى أقل من تسعة أشهر، وفق البث المباشر الذي نشرته صفحة الجمعية الوطنية الفرنسية على منصة “إكس”.

وبحسب مصدر مقرب من بايرو طلب عدم الكشف عن هويته، فإن رئيس الوزراء سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون صباح غد الثلاثاء، على أن يتولى الأخير تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سينظر في تعيين رئيس وزراء جديد بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو، عقب تصويت البرلمان بسحب الثقة من الحكومة الحالية.

وأوضح البيان أن ماكرون سيستقبل بايرو غداً لقبول استقالة حكومته، على أن يُعلن عن رئيس وزراء جديد خلال الأيام المقبلة.

وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاماً، منصب رئاسة الوزراء في نهاية ديسمبر الماضي، حيث كانت حكومته تواجه منذ البداية تحديات كبيرة بسبب سياسات التقشف والضغط الاجتماعي المتزايد، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد.

ويُتوقع أن يشهد المشهد السياسي الفرنسي في الأيام المقبلة مرحلة من عدم الاستقرار، مع دخول البلاد في مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة، وسط مطالب برلمانية وشعبية بإصلاحات أكثر عدالة وشفافية.